Ребята разнесли знак

Не очень культурно повела себя компания подростков, отдыхающих на Волжской набережной в Рыбинске. Трое молодых людей и девушка присели отдохнуть на лавочку, возле которой стояла табличка, что здесь можно поймать бесплатный Wi-Fi.



Один из подростков выдёргивает эту табличку и начинает возить ей по асфальту. При этом остальные ребята смеются, курят, а один из них (тот, что в серой толстовке) внезапно достаёт пистолет. Игрушечный он или нет, мы пока не знаем. В этом должна разобраться полиция.



Насидевшись на лавочке, дети устанавливают табличку обратно. Но через секунду решают доломать её окончательно. Один из парней со всей силы стучит ею о бордюр. На вид подросткам лет 14. Видеозапись уже попала в полицию.



— Мы будем регистрировать информацию и проводить проверку, — рассказали в рыбинском отделении полиции.



Напомним, совсем недавно в Рыбинске пострадала самая стильная остановка. Её вандалы разнесли в пух и прах.