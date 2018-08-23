Мужчина собрал всё для себя

Запасливого жителя Некрасовского района на днях задержали полицейские. У 25-летнего мужчины нашли целый мешок с наркотиками. После экспертизы выяснилось, что это конопля. Общий вес наркотиков составил один килограмм девятьсот граммов.



— Задержанный пояснил, что собрал дикорастущее растение для собственного употребления. В отношении него возбудили уголовное дело, — пояснили в УМВД по Ярославской области.

