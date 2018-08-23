В Ярославской области мужчина заманил в гости знакомого и убил его с особой жестокостью

В Ярославле суд начнёт разбирательства по уголовному делу в отношении жителя Брагино, который с особой жестокостью убил знакомого.

Из материалов дела известно, что 65-летний мужчина позвал в гости знакомого, вместе они выпили. Знакомый мужчине давно не нравился. В течение этого вечера обвиняемый начал избивать гостя, да так жестоко, что на его теле обнаружили не менее 38 сильных ударов. Бил не руками, но чем именно — ещё устанавливается.

— У потерпевшего была сочетанная травма головы, шеи, груди, открытая черепно-мозговая травма и иные повреждения, которые повлекли его смерть, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Когда знакомый потерял сознание, обвиняемый ушёл спать. Проснувшись, он обнаружил мёртвое тело, которое завернул в парашютные стропы и оттащил к пруду, где закопал в снег. Всё случившееся произошло в феврале этого года. Одежду и валенки знакомого он сжёг в печке. Тело убитого нашли, когда родственники кинулись на поиски мужчины. Возбудили уголовное дело, а подозреваемого отправили на медико-психиатрическую экспертизу, которая показала признаки пагубного употребления алкоголя. А это значит, что мужчину суд может признать невменяемым и отправить на принудительное лечение.



Однако следствие и прокуратура настаивают на лишении свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в этом году в Ярославской области уже был случай, когда убийцу признали невменяемым и не отправили его в колонию.