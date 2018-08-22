Пропавшего ребёнка искали целую неделю: где была девочка
22 августа 2018 13:06
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Ярославскую школьницу искали в городе целую неделю. Девочка пропала 15 августа — ушла из дома и не вернулась. К счастью, нашлась.
— Девочку нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Её передали родителям, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Все эти дни 15-летняя школьница находилась в Заволжском районе. Известно, что девочка убегала из дома не в первый раз.
Фото: ЯрСпас
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