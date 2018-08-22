Девочка рассказала, где провела столько дней

Ярославскую школьницу искали в городе целую неделю. Девочка пропала 15 августа — ушла из дома и не вернулась. К счастью, нашлась.

— Девочку нашли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Её передали родителям, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Все эти дни 15-летняя школьница находилась в Заволжском районе. Известно, что девочка убегала из дома не в первый раз.