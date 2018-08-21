Мальчик не раз сбегал из дома

Четырём подросткам, до смерти забившим 20-летнего парня-инвалида, предъявлено обвинение по 111-й статье (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает Следственный комитет России. Среди обвиняемых — 16-летний школьник из Ярославля.

Следователи озвучили: причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Неудивительно, ведь подростки, устроившие жестокую расправу над беззащитным парнем, прыгали на его голове. Одного из подростков уже заключили под стражу. Того, кто был заводилой.

По ещё троим решение сегодня должен принять местный суд.

Как рассказали в Следственном комитете, максимальное наказание по 111-й статье — до 15 лет лишения свободы. Но подросткам светит только до 10 — так как они несовершеннолетние.

— По поручению руководства следственного управления расследование обстоятельств произошедшего осуществляется усиленной следственной группой, — рассказали в СК.



Юношу-инвалида подростки в уральском городе Берёзовский до смерти забили, набросившись всей кучей, еще в начале августа. История выплыла наружу благодаря соцсетям. 13-летняя девочка из банды снимала расправу на видео. Среди мучителей оказался и школьник, переехавший на Урал из Ярославля. В семье у подростка были проблемы.

