Мэр Рыбинска на вершине Эльбруса 
Мэр Рыбинска на вершине Эльбруса 

Глава Рыбинска уехал в отпуск, о чём не забывает рассказать своим подписчикам в соцсетях. Денис Добряков отправился на российский юг, но не у моря полежать, а покорять горы. Градоначальник покорял Эльбрус.

— Альпинисты говорят: «У каждого свой Эверест». С 1991 года езжу в Баксанское ущелье, в основном для отдыха на горных лыжах. Но крайние два года древний Эльбрус позволяет взойти на свои вершины. Вот и сегодня поднялся на Западную. Значит, не всё ещё плохо, — делится своими успехами Денис Добряков. 

Так проводит отпуск Денис Добряков 
Так проводит отпуск Денис Добряков 

Кстати, высота западной вершины Эльбруса 5642 метра. Для такого восхождения нужна пусть не профессиональная, но всё же подготовка. У мэра Рыбинска она явно имеется, ведь недавно он прилетел в Ярославль на парашюте