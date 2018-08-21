Мэр Рыбинска на вершине Эльбруса

Глава Рыбинска уехал в отпуск, о чём не забывает рассказать своим подписчикам в соцсетях. Денис Добряков отправился на российский юг, но не у моря полежать, а покорять горы. Градоначальник покорял Эльбрус.

— Альпинисты говорят: «У каждого свой Эверест». С 1991 года езжу в Баксанское ущелье, в основном для отдыха на горных лыжах. Но крайние два года древний Эльбрус позволяет взойти на свои вершины. Вот и сегодня поднялся на Западную. Значит, не всё ещё плохо, — делится своими успехами Денис Добряков.

Так проводит отпуск Денис Добряков

Кстати, высота западной вершины Эльбруса 5642 метра. Для такого восхождения нужна пусть не профессиональная, но всё же подготовка. У мэра Рыбинска она явно имеется, ведь недавно он прилетел в Ярославль на парашюте.