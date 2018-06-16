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Мэр Рыбинска прилетел в Ярославль на парашюте
16 июня 2018 17:12
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Сегодня Ярославль ярко празднует 55-летие со дня полёта в космос Валентины Терешковой. Над Стрелкой взмыли вверх самолёты, устроив небесное шоу. А затем с неба на белоснежных парашютах приземлились парашютисты-профессионалы.
Среди них оказался 49-летний мэр Рыбинска Денис Добряков. Он спустился на парашюте прямо на Стрелку, где в это время была Валентина Терешкова.
— Под спортивным костюмом, в котором прилетел Денис Добряков, у него был припрятан букет ромашек, который он подарил Валентине Терешковой, — рассказывает с места событий фотокорреспондент 76.ru Александра Савельева.
Кстати, для мэра Рыбинска парашют — не в новинку. Глава города — бывший сотрудник ФСБ и мастер спорта по парашютному спорту. На его счету десятки прыжков.
Фото: Александра Савельева
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