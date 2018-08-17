Вадим Сударев может проехать на велосипеде около 200 километров в день

Это развлечение вряд ли можно назвать обычным. Ярославец Вадим Сударев каждые выходные берёт велосипед и уезжает на нём в соседний город. На его счету уже Рыбинск, Ростов, граница Костромской и Ярославской областей. В планах покорить дорогу до большинства городов нашего края.



Самой долгой получилась поездка до Рыбинска

Новое хобби появилось у ярославца этим летом, но он уже рад променять автомобиль на двухколёсный транспорт. Почему путешествие на велосипеде лучше, чем на машине? Как подготовиться к поездке на 150 километров, и что может увидеть велосипедист, но никогда не заметит водитель автомобиля — в интервью 76.ru.



— Какое самое большое расстояние ты проехал за день на велосипеде?

— 170 километров. Это была поездка в Рыбинск, где я 3 часа гулял по городу, а потом поехал обратно, — рассказывает Вадим Сударев. — В прошлые выходные съездил в Ростов, гулял по кремлю. Это 122 километра в пути.

С собой обязательно нужно взять воду



— Что нужно, чтобы подготовиться к такому путешествию на велосипеде?

— Я давно катаюсь. В этом году решился на дальние поездки. Человек должен быть в неплохой физической форме, прежде чем решиться на такую поездку. Новичку лучше начинать с дистанций в 15–20–30 километров.



Что взять с собой в долгое путешествие:

— литровую бутылку воды, и пополнять её на автозаправках;

— специальные штаны велосипедиста, чтобы комфортно было вытерпеть поездку на маленьком сиденье;

— шлем и перчатки;

— горизонтальные крепления на руль, чтобы руки отдыхали.



— Что тебя больше всего впечатлило во время твоих туров?

— Когда ехал в Рыбинск, был очень удивлён, увидев засеянные кукурузные поля. Три штуки съел, сладкие, — делится Вадим. — Вообще, у нас везде красиво! Особенно красиво в Некрасовском районе, там леса. В один из таких я заехал и наткнулся на заброшенный дом.

В одной из поездок Вадим наткнулся на необычный заброшенный дом



— На машине всё-таки быстрее и комфортнее.

— Да, но на машине всё мимо пролетаешь. Не поймаешь именно такого наслаждения природой вокруг тебя. Кроме того, это спорт. За время поездок я выпиваю много воды, а это очищение организма.



По дороге наткнулся на кукурузное поле

И отведал сладких початков



— Сколько времени уходит на дорогу до соседнего города?

— До Рыбинска и обратно ушёл весь день. В 11 утра выехал, погулял по городу и в 21:30 вернулся. До Ростова и обратно с учётом отдыха и обеда там ушло 6 часов.



Свои поездки Вадим считает самым ярким впечатлением лета

— Что самое трудное в пути на велосипеде?



— Подъёмы, особенно крутые. Где-то лучше и пешком пройтись. Ведь главное в итоге — доехать.



В Ярославле велосипеды — популярный транспорт. Только в этом году прошло уже несколько ночных велозабегов. На одном из таких велосипедисты приехали в костюмах Cупермена и Путина. Даже мэр Ярославля не прочь приехать на работу на велосипеде.