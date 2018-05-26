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Фоторепортаж
Путин и Супермен на велосипедах: фоторепортаж с ночного велопробега
26 мая 2018 09:14
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День города в Ярославле начали праздновать ещё ночью велопробегом по центральным улицам.
Несколько сотен людей на велосипедах стартовали от Вознесенских казарм и проехали до Советской площади.
Возглавил велопробег мэр Владимир Слепцов, рядом с ним ехали самые креативные жители города, украсившие свой велосипед или себя. На велопробеге заметили Супермена, который недавно жаловался на ярославские дороги в ГИБДД, и велосипед с Владимиром Путиным.
— Нас сегодня гораздо больше, чем в прошлом году, — сказал со сцены ведущий. — Посмотрите, мы на площади еле уместились.
Фото: Анастасия Тихомирова
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