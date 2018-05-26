×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь
Фоторепортаж

Город

Путин и Супермен на велосипедах: фоторепортаж с ночного велопробега

26 мая 2018 09:14
1 408 1
велосипед, Ярославль, велопробег

День города в Ярославле начали праздновать ещё ночью велопробегом по центральным улицам.

Несколько сотен людей на велосипедах стартовали от Вознесенских казарм и проехали до Советской площади.

Возглавил велопробег мэр Владимир Слепцов, рядом с ним ехали самые креативные жители города, украсившие свой велосипед или себя. На велопробеге заметили Супермена, который недавно жаловался на ярославские дороги в ГИБДД, и велосипед с Владимиром Путиным.

 — Нас сегодня гораздо больше, чем в прошлом году, — сказал со сцены ведущий. — Посмотрите, мы на площади еле уместились.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Анастасия Тихомирова
Продажа авто, мото
Далее: День города в режиме онлайн: рейтинг самых интересных площадок

Новое на сайте
В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру

В активном поиске: семья с ребенком выбирает квартиру
Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях

Ответственно, эффективно и, главное — с заботой о детях
Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн

Как уйти на пикник и при этом не уйти в офлайн
Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона

Ярославский «Шинник» определил лучших игроков сезона
Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Приятный подарок от погоды: готов прогноз на День города и первый месяц лета

Фильм недели
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (4): Из книги Ильфа и Петрова... далее
8 мая
«Мстители»: камни для беспечности
Людские жизни снова под угрозой, но на этот раз не из-за супергеройских разборок. Титан Танос, чье имя боятся произносить в разных уголках...
Комментарии (29): Просто суперский фильм!!... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,00 62,87
EUR 72,30 73,19
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 26.05
USD 61,67 0,26
EUR 72,12 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.