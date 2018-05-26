Путин и Супермен на велосипедах: фоторепортаж с ночного велопробега

Супермен сел на велосипед, чтобы поучаствовать в ночном заезде

День города в Ярославле начали праздновать ещё ночью велопробегом по центральным улицам.

Несколько сотен людей на велосипедах стартовали от Вознесенских казарм и проехали до Советской площади.

Возглавил велопробег мэр Владимир Слепцов, рядом с ним ехали самые креативные жители города, украсившие свой велосипед или себя. На велопробеге заметили Супермена, который недавно жаловался на ярославские дороги в ГИБДД, и велосипед с Владимиром Путиным.

— Нас сегодня гораздо больше, чем в прошлом году, — сказал со сцены ведущий. — Посмотрите, мы на площади еле уместились.

Велосипедисты собрались на территории Вознесенских казарм

На велосипед посадили портрет Владимира Путина

По улицам города проехали несколько сотен велосипедистов

Велосипед украсили гирляндой и гербом России