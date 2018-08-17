Водитель хетчбека стал виноватым в аварии

Жестокое столкновение «Мерседеса» и «Киа-Сид» случилось в Угличе на перекрёстке улиц Ростовской и 9 Января.

От удара хетчбека старый «Мерседес» вынесло на тротуар, где в это время шли люди.

— Водитель «Киа-Сид» не предоставил преимущества в движении водителю «Мерседеса-Бенц», у которого было преимущество на дороге, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.



На машине скорой увезли водителя старенькой иномарки. У красного хетчбека остался сильно повреждённый кузов в передней части.

Сотни нарушений ПДД стали причиной разбирательств с ярославской службой такси.