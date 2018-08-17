«Мерседес» вылетел на тротуар: в ДТП в Ярославской области есть пострадавший
17 августа 2018 11:59
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Жестокое столкновение «Мерседеса» и «Киа-Сид» случилось в Угличе на перекрёстке улиц Ростовской и 9 Января.
От удара хетчбека старый «Мерседес» вынесло на тротуар, где в это время шли люди.
— Водитель «Киа-Сид» не предоставил преимущества в движении водителю «Мерседеса-Бенц», у которого было преимущество на дороге, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
На машине скорой увезли водителя старенькой иномарки. У красного хетчбека остался сильно повреждённый кузов в передней части.
Сотни нарушений ПДД стали причиной разбирательств с ярославской службой такси.
Фото: УГИБДД по ЯО
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