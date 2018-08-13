Брошенная жизнь: что хранят дома, в которые никто не вернется
Остановка «Шпалозавод», перекресток Тормозного шоссе с Колодезным переулком. Здесь не чувствуешь ни капли умиления, нет ощущения уединенности, красоты и колоритности места. Здесь тоска, обрывки чужих жизней и брошенные стены. Под ногами хрустит стекло, и пахнет затхлостью. Дедушка из соседнего, еще не расселенного дома рассказал, что дома опустели около года назад. Значит, прошлым летом здесь еще жили люди, ругались и радовались, варили суп и вывешивали сушиться белье на улице.
Веселенькие обои в цветочек еще не выгорели. Плюшевые медведи без глаз помнят маленькие ручки. И кажется, здесь теперь только один хозяин — дикий виноград, который лезет в разбитые окна. Из обитателей я встретила только котов. Но здесь явно есть люди, которые приходят ночевать и на время забыться.
Смотрим, как живут дома, которые уже никому не нужны.