Окна, в которые уже никто не смотрит
Окна, в которые уже никто не смотрит

Остановка «Шпалозавод», перекресток Тормозного шоссе с Колодезным переулком. Здесь не чувствуешь ни капли умиления, нет ощущения уединенности, красоты и колоритности места. Здесь тоска, обрывки чужих жизней и брошенные стены. Под ногами хрустит стекло, и пахнет затхлостью. Дедушка из соседнего, еще не расселенного дома рассказал, что дома опустели около года назад. Значит, прошлым летом здесь еще жили люди, ругались и радовались, варили суп и вывешивали сушиться белье на улице. 

Веселенькие обои в цветочек еще не выгорели. Плюшевые медведи без глаз помнят маленькие ручки. И кажется, здесь теперь только один хозяин — дикий виноград, который лезет в разбитые окна. Из обитателей я встретила только котов. Но здесь явно есть люди, которые приходят ночевать и на время забыться. 

Смотрим, как живут дома, которые уже никому не нужны.

Скучает ли кто-то по жизни в этом доме?
Скучает ли кто-то по жизни в этом доме?
Дикий виноград теперь здесь полноправный хозяин...
Дикий виноград теперь здесь полноправный хозяин...
...и лезет в разбитые окна
...и лезет в разбитые окна
Мрак и затхлость
Мрак и затхлость
Стоп-кадр из фильма ужасов
Стоп-кадр из фильма ужасов
Здесь есть жизнь...
Здесь есть жизнь...
... и люди бывают нередко
... и люди бывают нередко
Свадебные фото на брошенных стенах
Свадебные фото на брошенных стенах
Независимые и пушистые тоже обитают на заброшке
Независимые и пушистые тоже обитают на заброшке
Грязь, тоска и солнечный свет
Грязь, тоска и солнечный свет
Веселенькие обои еще не выцвели
Веселенькие обои еще не выцвели
Старая и новая жизни
Старая и новая жизни
Те, кто здесь ночует, заколачивают и затыкают тряпками окна. Им тоже хочется тепла
Те, кто здесь ночует, заколачивают и затыкают тряпками окна. Им тоже хочется тепла
Так приходят сюда СМС
Так приходят сюда СМС