Ранимым натурам смотреть без звука: ярославского депутата раскритиковали за исполнение Боярского

Депутат ярославского муниципалитета Юлия Миронова выложила на своей странице в фейсбуке видео, на котором она напевает песню из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра».



— Совершенно обычное явление для моего телефона — видеозапись моих вокальных «талантов», — написала Юлия Миронова. — Заранее предупреждаю, тонким и ранимым натурам смотреть без звука. В этот раз пою про судьбу, да ещё и со словами merci beaucoup.

Публикация от Юлия Миронова (@mironova_yar) 9 Авг 2018 в 10:36 PDT

На депутата сразу обрушилось море критики. Подписчикам Юлии Мироновой не понравилось то, что депутат выкладывает на своей странице песенки и фотографии с тренировок.



— Вы пишете каждый день ересь. Это мое личное мнение, — написала в комментариях к посту член Общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева. — Ваш вопрос про судьбу пустой и бессмысленный, и как он может наталкивать на добро? Я бы промолчала, если бы вы не были депутатом.



Поддержали Людмилу и другие ярославцы.



— Я считаю, что с того момента, как вы стали политиком, вы лишились права выставлять посты подобного рода, — написала Алёна Михайловна. — Неужели непонятно, что они умаляют ваш авторитет? Подписчики злятся не потому, что вы выставляете, как вы поёте, гуляете, качаете попу в тренажёрке, на здоровье, как говорится, а потому что вы только это и выставляете.



Мужская часть подписчиков депутата её поддержала.



— А мне вот Юля нравится как раз своей непосредственностью, — написал Евгений Мухтаров. — У нас давно сложился образ депутата как некоего существа, далекого от нужд и интересов простого народа. Нечто такое — прыткое в бизнесе, шустрое на личных фронтах, но жутко унылое на трибуне. Юля, конечно, тоже далеко не из простонародья, но хотя бы не раздувает щёк и не строит вокруг себя хрустальных стен.



В Ярославле уже началась предвыборная гонка за места депутатов в областной думе. На что готовы кандидаты ради мандатов.

