Птицы уже готовятся к отлёту

Ярославский фотограф Алексей Лобанов любит снимать природу. Недавно он оказался в удивительном месте Ярославского района, где дружно обитает множество разных птиц. И снял на фото, как они собираются на юг. Да-да, это значит, что уже потихонечку подбирается осень...



— Много широконосок. По несколько десятков турухтанов, фифи и чибисов, немного больших веретенников, тьма молодых озерных чаек и великие сотни скворцов, — рассказал Алексей Лобанов. — Вся эта братия мирно пасется на лужах в общей куче. Собираются. Совсем скоро осень.



Раскрывать, где он нашёл такое количество птиц, Алексей отказался, опасаясь того, что с началом сезона охоты на уток туда могут отправиться охотники. Но собственная фотоохота удалась! Смотрите снимки птичьих сборов.

Осень уже близко

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