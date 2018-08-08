Птицы уже готовятся к отлёту
Птицы уже готовятся к отлёту

Ярославский фотограф Алексей Лобанов любит снимать природу. Недавно он оказался в удивительном месте Ярославского района, где дружно обитает множество разных птиц. И снял на фото, как они собираются на юг. Да-да, это значит, что уже потихонечку подбирается осень...

— Много широконосок. По несколько десятков турухтанов, фифи и чибисов, немного больших веретенников, тьма молодых озерных чаек и великие сотни скворцов, — рассказал Алексей Лобанов. — Вся эта братия мирно пасется на лужах в общей куче. Собираются. Совсем скоро осень.

Раскрывать, где он нашёл такое количество птиц, Алексей отказался, опасаясь того, что с началом сезона охоты на уток туда могут отправиться охотники. Но собственная фотоохота удалась! Смотрите снимки птичьих сборов.

Осень уже близко
Осень уже близко
Тренировка перед долгим перелётом
Тренировка перед долгим перелётом
В одном месте фотограф встретил почти всех куликов, которые обитают в Ярославской области
В одном месте фотограф встретил почти всех куликов, которые обитают в Ярославской области
Птицы нескольких видов мирно живут все вместе
Птицы нескольких видов мирно живут все вместе
Алексей называет место куличьем Эльдорадо
Алексей называет место куличьем Эльдорадо
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Пернатые готовятся покинуть Ярославль до весны
Фотограф переживает за птиц — скоро откроется сезон охоты
Фотограф переживает за птиц — скоро откроется сезон охоты

Есть у Алексея и красивые пейзажи. 12 снимков Ярославской области, похожих на картины.