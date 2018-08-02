Колония № 1 привлекла к себе внимание всего мира

Скандал с пытками в ярославской колонии № 1 не утихает. Резонансное дело спровоцировало пристальное внимание к работе ФСИН в целом. После того, как появилось видео чудовищных пыток в ИК-1, в колонию нагрянули сразу несколько проверок — была и служебная, и прокурорская.

Теперь дело дошло до спецслужб.

— Органы УФСБ проведут проверки в колониях, — сообщил на сегодняшнем заседании суда над задержанными следователь, который присутствует на решении по одному из задержанных сотрудников колонии.

Бесчеловечные пытки в ярославской колонии. Бунт у ворот ИК, поиск причастных. Хроника.



Со слов следователя, масштабная проверка пройдёт не только в первой, но и в других колониях города.



Напомним, сегодня в Заволжском суде избирают меру пресечения ещё четырём задержанным сотрудникам ИК-1, которых подозревают в издевательстве над беззащитным заключённым. Видео жестоких пыток появилось в СМИ пару недель назад, и это стало самым резонансным делом года.