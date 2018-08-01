Юрий Валдаев заявил, что нашёл работу получше
Юрий Валдаев заявил, что нашёл работу получше

Глава аппарата Ярославской области Юрий Валдаев уволился со своей должности. Он заявил своим коллегам, что пойдёт работать в другое место.

— Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов на новом месте, — проводил его губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Куда ушёл Юрий Валдаев и кто займёт его место в правительстве, пока держат в секрете. Зато очень нахваливают за проделанную работу.

— За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона, — говорят про Валдаева уже бывшие коллеги.

Недавно стало известно, что ещё один чиновник правительства Ярославской области уволился с руководящей должности.