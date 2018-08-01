Юрий Валдаев заявил, что нашёл работу получше

Глава аппарата Ярославской области Юрий Валдаев уволился со своей должности. Он заявил своим коллегам, что пойдёт работать в другое место.



— Благодарю вас за проделанную работу и желаю успехов на новом месте, — проводил его губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Куда ушёл Юрий Валдаев и кто займёт его место в правительстве, пока держат в секрете. Зато очень нахваливают за проделанную работу.



— За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона, — говорят про Валдаева уже бывшие коллеги.



Недавно стало известно, что ещё один чиновник правительства Ярославской области уволился с руководящей должности.

