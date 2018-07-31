Суд рассмотрит вопрос о содержании фигуранта дела в психиатрическом стационаре

В Ярославской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Углича, который до смерти забил своего друга.



— По нашим данным, в феврале этого года обвиняемый выпивал в Угличе на квартире вместе со своим другом, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Мужчины поссорились. Один набросился на другого и стал бить его. От полученных травм потерпевший скончался.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, мужчина, который так зверски избил свего знакомого, не отправится в колонию. Дело в том, что во время следствия фигурант дела прошел судебно-психиатрическую экспертизу и выяснилось, что он невменяем. Поэтому материалы уголовного дела были направлены в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера — содержания мужчины в психиатрическом стационаре специализированного типа.

