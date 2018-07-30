На торжественный запуск приехал Дмитрий Медведев

Теперь туристов Крыма, Севастополя и Краснодарского края катают по Чёрному морю рыбинские скоростные пассажирские суда «Комета 120М». Примечательно, что эти суда на подводных крыльях.



Запускать первые «Кометы» приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



— Мы провели переговоры с профильным министерством РФ, властями Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя. И вот результат. Для правительства Ярославской области судостроительная отрасль — одно из приоритетных направлений развития экономики. Идем по пути создания судостроительного кластера, работаем над обеспечением наших производителей стабильными заказами. Так, в мае на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение с концерном «Калашников», который планирует обеспечить производителей региона заказами на сумму 9 миллиардов рублей, — рассказали в правительстве Ярославской области.



Первые «Кометы» свяжут сообщением два города полуострова — Севастополь и Ялту.



Справка 76.ru

«Комета 120М» вмещает 120 пассажиров, ее экипаж составляет 5 человек. Скорость — 35 узлов (около 65 км/ч), дальность хода — 200 миль.

