Можно будет заказать бургер, пиццу или полноценный обед

Сегодня в Ярославле запустился сервис для мобильного приложения Яндекс.Еда. Ярославцам начнут привозить готовые блюда в офис или домой из ближайших кафе и ресторанов.

К доставке уже подключились 45 заведений города.



— Сервис определит адрес и покажет, какие заведения есть поблизости и какие у них условия доставки. Оплатить заказ можно банковской картой или наличными курьеру ресторана, — рассказали специалисты сервиса. — Список кафе и ресторанов будет пополняться.

Как работает в городе доставка пиццы, мы уже писали, проведя редакционный эксперимент. Где вкусно и быстро. Не любите пиццу? Выбирайте другие материалы в нашей рубрике «Гурман в городе».