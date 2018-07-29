От авто почти ничего не осталось

Вчера около десяти между поселком Песочное и Дюдьково в Рыбинском районе автомобиль «Ока» врезался в лося. От удара всю машину смяло, как консервную банку.



— Пострадал 44-летний водитель. Небольшие ссадины — у пассажиров. Но все живы, — рассказали порталу 76.ru в Главном управлении МЧС по Ярославской области.



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