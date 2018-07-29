Под Угличем перевернувшуюся в кювет машину вытаскивали спецтехникой: пострадал мужчина
29 июля 2018 09:57
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Сегодня ранним утром, около четырёх часов утра, серьезная авария произошла в угличском районе. Около посёлка Соснового с дороги в кювет улетела «девятка» (водитель не справился с управлением, рассказали спасатели). На место выехали сотрудники МЧС, медики и ГИБДД. Помощь врачей понадобилась.
Машина так улетела в канаву, что перевернулась на крышу.
— В результате ДТП есть пострадавшие — мужчина доставлен в угличскую больницу, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Похожее ДТП случилось вчера вечером в Ярославском районе — здесь в машине пострадали два человека.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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