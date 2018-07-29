Автомобиль улетел в канаву у дороги

Сегодня ранним утром, около четырёх часов утра, серьезная авария произошла в угличском районе. Около посёлка Соснового с дороги в кювет улетела «девятка» (водитель не справился с управлением, рассказали спасатели). На место выехали сотрудники МЧС, медики и ГИБДД. Помощь врачей понадобилась.

Машина так улетела в канаву, что перевернулась на крышу.

— В результате ДТП есть пострадавшие — мужчина доставлен в угличскую больницу, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Похожее ДТП случилось вчера вечером в Ярославском районе — здесь в машине пострадали два человека.