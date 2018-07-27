В департаменте здравоохранения успокоили — дефицита инсулина в больнице нет

В Ярославле в больнице № 9 пациенты выстроились в гигантскую очередь за явкой к эндокринологу. Они намерены стоять там до конца, потому что им нужно получить рецепты на приобретение жизненно необходимого для них лекарства — инсулина.

— Раньше врач выдавал рецепт в положенный срок, и мы с ним ходили в аптеку за инсулином, — рассказала супруга пациента Ольга Монахова. — Теперь врач говорит, что инсулина в аптеке нет, поэтому он не может выписать рецепт.



На днях лекарство появилось в аптеке, и все, кому нужен инсулин, бросились в больницу за рецептами.



— Мы взяли ноги в руки и — в больницу, получили явку к эндокринологу и увидели, что в очереди мы 206-е, — расстроилась Ольга Монахова. — Успеем ли мы получить рецепт и взять по нему инсулин — непонятно. Врачи тоже разводят руками и ничего сказать не могут.



Сахарный диабет — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого.



Зато ситуацией хорошо владеют в департаменте здравоохранения Ярославской области. И успокаивают пациентов — всё будет в порядке.



— Инсулин в 9-й больнице есть в полном объеме, дефицита нет, — заверили чиновники. — Ажиотаж вызван тем, что люди пришли за льготным лекарством в один день, хотя инсулин можно получить в любой. Сейчас очередей уже нет. Чтобы подобное не повторилось в дальнейшем, главный врач обучает несколько сотрудников специальной программе, и в ближайшем времени в такие пиковые дни будут работать не два, а пять человек.



Специалисты департамента проверили, как идёт работа в больнице, и отметили работу медиков. Говорят, очень стараются и делают всё возможное, чтобы пациентам было проще.



Недавно в Санкт-Петербурге осудили врача-педиатра из Ярославля. Ирину Страшинскую обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, она решила не делать своему несовершеннолетнему сыну инсулиновые уколы, которые прописал лечащий врач, и стала лечить мальчика массажем. Ребёнок погиб.

