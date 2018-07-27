Организаторы уверяют, что до сих пор жители соседних деревень не имели претензий

Не все ждут «Доброфест» с радостным волнением. Жители соседней с аэродромом деревни Левцово каждый год поджидают фестиваль с ужасом.

— Фестиваль начинается сегодня, но ещё вчера мы не могли уложить детей, — анонимно написали жители деревни в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Громыхает музыка, певцы орут — микрофоны проверяют. Судя по практике, дальше будет хуже. На улице жара, дома дышать нечем, но приходится окна закрывать, чтобы меньше было слышно.

Организаторы фестиваля рассказали, что его проведение согласовано с территориальной администрацией, и до сих пор никаких жалоб от жителей деревень, соседних с аэродромом Левцово, где проводится «Доброфест», не поступало.

— Таких проблем не было за девять лет проведения фестиваля, — рассказал организатор «Доброфеста» Артём Милаков.

Среди участников паблика в соцсети нашлось больше поклонников фестиваля. Жителям посоветовали пару дней потерпеть или радоваться тому, что они бесплатно могут послушать выступления музыкантов на «Доброфесте».

— Так каждый год, — написала Майя Бир. — На халяву концерт слушают, еще и жалуются.

— Детям не мешает громкая музыка, они спят как убитые, даже находясь на самом «Доброфесте», — поддержала фестиваль Полина Малыгина.

Фестиваль начался сегодня. Если вы только собираетесь туда ехать, то мы напоминаем о том, что необходимо знать о «Доброфесте»: что необходимо взять с собой, а что запрещено проносить на территорию.

