Ребёнок был в реанимации

Годовалая девочка, которая в Рыбинске упала с седьмого этажа, идёт на поправку. Сейчас её жизни уже ничего не угрожает.



Напомним, ребёнок упал из окна 17 июля.



— Ребёнок на некоторое время остался дома без присмотра взрослых, — рассказали в Следственном комитете. — Девочка забралась на подоконник.



По данному факту проводится проверка.



Недавно мы делали интервью с ярославским нейрохирургом. Он рассказал о последствиях страшных травм у детей, которые выпали из окна.

