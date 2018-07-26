Годовалая девочка из Ярославской области, которая выпала с седьмого этажа, пошла на поправку
26 июля 2018 11:29
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Годовалая девочка, которая в Рыбинске упала с седьмого этажа, идёт на поправку. Сейчас её жизни уже ничего не угрожает.
Напомним, ребёнок упал из окна 17 июля.
— Ребёнок на некоторое время остался дома без присмотра взрослых, — рассказали в Следственном комитете. — Девочка забралась на подоконник.
По данному факту проводится проверка.
Недавно мы делали интервью с ярославским нейрохирургом. Он рассказал о последствиях страшных травм у детей, которые выпали из окна.
Фото: Александра Савельева
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