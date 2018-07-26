Страховка на новую машину стоит дорого

Быть владельцем новой машины — дорого. Страховщики подсчитали, во сколько жителям России обходится страховка КАСКО на новый автомобиль. Оказалось, что ярославцам на эту страховку придётся копить.



— Жителям Ярославля понадобится 1,3 средней зарплаты для покупки КАСКО, — утверждают аналитики компании ERGO. — Расчет проводился на примере самой продаваемой модели по данным агентства «Автостат» — это новая KIA Rio.

Так, ярославцам придётся заплатить страховку на эту машину в размере 42,5 тысячи рублей. При средней зарплате, которую учли аналитики, в 31,9 тысячи рублей. Это средний показатель по стране. Также платят в Краснодаре, Выборге, Петрозаводске. Дешевле всех страховка обходится жителям Санкт-Петербурга — всего 0,3 зарплаты, тюменцам — 0,4 зарплаты, москвичам — 0,6 зарплаты. Самая дорогая страховка КАСКО в России у жителей Пскова. При средней зарплате меньше 25 тысяч рублей, годовая страховка на новый автомобиль составляет 179 тысяч рублей или больше 7 зарплат.

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