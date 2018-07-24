Лейле теперь не до гимнастики

Бабушка маленькой Лейлы из Ярославля Татьяна Вегера сегодня узнала, что дело о том, как покалечилась её внучка, закрыто. Тогда, в 2016 году, поход в торговый центр стал для семьи трагедией — ребенку затянуло ногу в эскалатор. Девочка очень долго лечилась. Любимую гимнастику школьница бросила. Не до того теперь. Очень долгой была реабилитация. Нога зажила, остались шрамы. И отчаяние бабушки, так и не сумевшей добиться наказания тех, кто, по её мнению, виновен в случившемся. Сегодня публикуем открытое письмо Татьяны Вегеры.



«Живешь себе спокойно и счастливо, радуешься внучке, которая для тебя все (у кого есть внуки, поймут). Вдруг беда. Ребенка на твоих глазах разрывает на куски, а ты ничем не можешь помочь. Никому не пожелаю это пережить. Реанимация, операции, некроз, пересадка кожи, занятия с психологом.



Прошло два года. Я больше не верю в справедливость. Детская жизнь ничего не стоит, когда преступление совершают ОНИ.



Первый звоночек прозвенел, когда в больнице появился омбудсмен со свитой и личным фотографом. После последовало предупреждение — не высовываться. Если заявления в СМИ — только под контролем. Мне попытались популярно объяснить, не стесняясь в выражениях, с кем я связалась, и кто такая я и мой ребёнок, и кто они. Я не поверила, я верила в справедливость!



Это было первый раз, когда меня макнули, пока так, неглубоко, в качестве предупреждения. Омбудсмен свою задачу выполнил, больше я его не видела. Но я, с полицией имевшая дело только по телевизору, думала, что всё будет хорошо, во всём разберутся, виновные будут наказаны. Я верила в справедливость!



Потом в больнице появились родители другой пострадавшей девочки. Ребенок остался инвалидом. Семью они уже предупредили, будете выступать — заплатите. В справедливость я ещё верила! Мы вместе, мы справимся.



Второй звоночек прозвенел, когда против меня начали доследственную проверку. Сначала по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), потом пошла статья 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, ключевое слово «умышленное»). Абсурдность выдвигаемых против меня обвинений никого не смущала, главное было предупредить, запугать — не высовывайся. Меня макнули глубже, но я ещё надеялась, справедливость должна быть!



К сожалению, мои многочисленные походы по разномастным начальникам результата не дали. Но есть волшебный телефон, который работает раз в год (речь идет о прямой линии президента. — Прим. ред.). Если по нему позвонить, и тебе повезет — тебя выберут, то случится чудо, тебе помогут — все беды разведут одним взмахом руки. Помогут громко, на всю страну, под звон фанфар и многочисленные интервью. Появится шанс, что ОНИ будут наказаны. Даже само ожидание публичной порки творит чудеса. Мне не повезло, меня не выбрали. Но чудо произошло, уголовное дело возбудили. Ну, наконец, вот она, справедливость!



Наивная, рано радовалась. Возбудить уголовное дело — не значит расследовать. Это я за год стала специалистом по опасным объектам, изучила все ГОСТы, технический регламент и правила эксплуатации. И собирала статистику… Когда сразу много в один день и в одном месте — знает вся страна, национальный траур, не война же! А когда по одному каждый месяц тихо — это горе каждой семьи в отдельности.



На просьбы провести хотя бы одну экспертизу, опросить свидетелей, обратить внимание на явные нарушения, варианта два — нет необходимости или нет денег.



Зато ОНИ время зря не теряли — подчищали документы, исправляли «неправильные» показания, прикручивали и приклеивали то, что должно было быть, что не допустило бы аварии, чтобы потом отчитаться, так оно и было.



Здесь уже колокола звенели вовсю. Второе обращение по волшебному телефону тоже не помогло, меня не выбрали. Я перестала верить в справедливость, я погружалась всё глубже.



Сегодня была в Следственном комитете. Макнули по самую макушку. Уголовное дело закрыли. Мне не назвали причину аварии. Цель была другая. Следствие доказало, что ОНИ не виноваты, нет состава преступления, а детские покалеченные жизни — это личные проблемы. Можете жаловаться, ваше право.



Думаю, что не стоит пояснять, кто это ОНИ. ОНИ стоят твердо, плечом к плечу, своих не сдают. Упадет один — потянет остальных. Моё оружие — публичность. А до следующей прямой линии ещё год, вдруг случится чудо, и меня выберут. Может, справедливость всё-таки есть, только я об этом не знаю?»