Клеща нужно немедленно сдать на исследование

С каждым днём количество укушенных клещами жителей области растёт. За текущий год за помощью медиков обратились более 7800 человек. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.



— По традиции паразитов приносят из Ярославского, Тутаевского и Некрасовского районов, — рассказали в лаборатории Соловьёвской больницы.



Напомним, что клещей можно исследовать в лабораториях Ярославской области: