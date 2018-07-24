Атака клещей: паразиты искусали несколько тысяч ярославцев
24 июля 2018 06:58
2 653 3
С каждым днём количество укушенных клещами жителей области растёт. За текущий год за помощью медиков обратились более 7800 человек. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.
— По традиции паразитов приносят из Ярославского, Тутаевского и Некрасовского районов, — рассказали в лаборатории Соловьёвской больницы.
Напомним, что клещей можно исследовать в лабораториях Ярославской области:
- в Ярославле по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова, 1; телефон 8 (4852) 73-36-42, с 1 мая лаборатория работает с 08:00 до 17:00;
- в Рыбинске по адресу: г. Рыбинск, ул. Солнечная, 39; телефон 8 (4855) 55-12-88;
- в Ростове по адресу: г. Ростов, Перовский переулок, 19; телефон 8 (48536) 6-25-43.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru