Клеща нужно немедленно сдать на исследование
Клеща нужно немедленно сдать на исследование

С каждым днём количество укушенных клещами жителей области растёт. За текущий год за помощью медиков обратились более 7800 человек. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

— По традиции паразитов приносят из Ярославского, Тутаевского и Некрасовского районов, — рассказали в лаборатории Соловьёвской больницы.

Напомним, что клещей можно исследовать в лабораториях Ярославской области:

  • в Ярославле по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова, 1; телефон 8 (4852) 73-36-42, с 1 мая лаборатория работает с 08:00 до 17:00;
  • в Рыбинске по адресу: г. Рыбинск, ул. Солнечная, 39; телефон 8 (4855) 55-12-88;
  • в Ростове по адресу: г. Ростов, Перовский переулок, 19; телефон 8 (48536) 6-25-43.