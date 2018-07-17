Большой пожар со стороны завода на Нефтестрое: что горит
16 июля 2018 22:56
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Сегодня вечером на Нефтестрое в Ярославле случился пожар. Причём такой, что видно было издалека. Вверх поднимался не только дым, но и пламя.
В соцсетях запаниковали — не на НПЗ ли? Быстро разобрались, что нет. Начали предполагать, что горит со стороны сажевого завода.
В МЧС могли бы прояснить ситуацию, но вышло всё ещё загадочнее.
— Наши сотрудники выезжали на место, но ничего не нашли. Объехали еще раз — нет пожара, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.
В соцсетях тем временем выдвинули еще одну версию — полыхают гаражи. Пока спорили, пламя погасло.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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