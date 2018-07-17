Пламя было видно издалека

Сегодня вечером на Нефтестрое в Ярославле случился пожар. Причём такой, что видно было издалека. Вверх поднимался не только дым, но и пламя.

В соцсетях запаниковали — не на НПЗ ли? Быстро разобрались, что нет. Начали предполагать, что горит со стороны сажевого завода.

В МЧС могли бы прояснить ситуацию, но вышло всё ещё загадочнее.

— Наши сотрудники выезжали на место, но ничего не нашли. Объехали еще раз — нет пожара, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.



В соцсетях тем временем выдвинули еще одну версию — полыхают гаражи. Пока спорили, пламя погасло.