Недоброе утро выдалось у жителей Дзержинского района, выезжавших в сторону центра Ярославля. Огромная пробка перекрыла этим утром Ленинградский проспект возле торгового центра «Рио».

Пробку лучше объехать через Пятёрку

— Лучше объезжать через Пятёрку. Пробка от «Сельхозакадемии» и до «Лакокраски», стоят очень плотно, — рассказывают водители, застрявшие на выезде из района.

В пробке случилось сразу два ДТП, но оба в обратном направлении. Но затор образовался на всей развязке от проспекта Октября до Тутаевского шоссе и Ленинградского проспекта.

К этой минуте движение на развязке стало уже чуть живее.

Утром воскресенья на трассе в Ярославской области в страшной аварии погиб мужчина. У него осталась беременная супруга, которая написала трогательные слова после трагедии.