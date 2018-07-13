В Ярославле утонул 18-летний парень: кадры с места трагедии
13 июля 2018 06:20
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В Ярославле у Судостроительного завода утонул 18-летний парень. Об этом сообщили очевидцы. Трагедия произошла вчера вечером. На место происшествия сразу же приехали сотрудники МЧС и полиции. Но тело пока так и не нашли.
— Полицейские нашли паспорт в штанах… Тело не обнаружили. Водолазы начнут работать сегодня, — сообщил очевидец Роман Лебедев.
Мы уточняем все обстоятельства произошедшего.
Фото: Жесть Ярославль/Роман Лебедев
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