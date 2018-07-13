Тело молодого человека не нашли

В Ярославле у Судостроительного завода утонул 18-летний парень. Об этом сообщили очевидцы. Трагедия произошла вчера вечером. На место происшествия сразу же приехали сотрудники МЧС и полиции. Но тело пока так и не нашли.



— Полицейские нашли паспорт в штанах… Тело не обнаружили. Водолазы начнут работать сегодня, — сообщил очевидец Роман Лебедев.

На месте работают спасатели и полиция

Парня ищут до сих пор

Мы уточняем все обстоятельства произошедшего.

