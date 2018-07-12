Если вы думали, что услуги фотографов в Ярославле дорого стоят, то вы просто не пробовали заказать их в других городах. Специалисты сервиса объявлений «Юла» ко Дню фотографа подсчитали, сколько, в среднем, просят за час работы с фотоаппаратом и моделью фотографы в Ярославле.

Ярославские фотографы берут меньше всех за свою работу

Так, час своей работы ярославские мастера оценивают примерно в 1700 рублей. Это на 15% дешевле, чем в среднем по стране.

— Бум предложений услуг фотографов в городе случился в январе, меньше всего предложений было в июне. Наибольшим спросом у ярославцев пользуются почасовые услуги фотографов — на них приходится 95% всех предложений. Меньше всего жители города приобретают готовые фотосессии — например, свадеб или дней рождений, где оплата фиксированная, а не почасовая. На них приходится всего 5% объявлений, — уточнили авторы исследования.



Для сравнения, час фотографа в Москве обойдётся в среднем в 3050 рублей.

Недавно сервис оценил, какие машины чаще всего покупают ярославцы среди подержанных.