Марина ушла из дома и не вернулась

В Тутаеве пропала 11-летняя девочка. Вчера Марина Козловская вышла из дома и с тех пор её никто не видел. Как нам стало известно, семья благополучная, на учёте не состоит. Волонтёры считают, что Марина не убегала из дома.



— На вид девочке 10–11 лет, рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые. Была одета в кофту с длинным рукавом болотного цвета со звёздами, синие джинсы, кроссовки. Может находиться в Ярославле, — рассказали в «ЯрСпасе».



Если вы знаете, где Марина, позвоните в полицию по телефону 02 или на горячую линию «ЯрСпаса» 8 910 964-08-38.



Вчера мы писали о том, что в Ярославле пропала девочка с пирсингом. Сегодня стало известно, что её нашли. С ней всё в порядке.

