Авария произошла на перекрёстке проспекта Октября и улицы Победы

В Ярославле на камеры городской системы видеонаблюдения «Безопасный регион» попало ДТП, которое произошло вчера днём на перекрёстке проспекта Октября и улицы Победы.



На кадрах видно, что по проспекту Октября неслась «Киа» в тот момент, когда машинам с улицы Победы загорелся зелёный, и врезалась в выехавший на перекрёсток «Форд». От удара иномарки разбросало по перекрёстку.

Тем не менее выяснять все обстоятельства ДТП и официально объявлять виновника предстоит инспекторам ГИБДД.



— У машин серьёзные повреждения. Седану дверь пробило насквозь, — рассказывают очевидцы аварии.



За рулём одной из машин была женщина. Оба водителя не пострадали.

