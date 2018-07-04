Очень странное ограбление произошло в ярославском автосалоне. Странное — потому что о нём ходит очень противоречивая информация. Будто бы целый мешок денег грабители увезли на велосипеде. Ну как-то трудно себе это представить. Чтобы разобраться в этой истории, журналисты 76.ru отправились в дилерский центр «Ниссан», где всё и произошло.

Сотрудники торгового зала автосалона предпочитают не говорить об этой теме, отправляют к руководству. А те, в свою очередь, говорят, что информация о случившемся не совсем достоверная. Но факт случившегося не опровергают.

Преступление не повлияло на работу автосалона

— В средствах массовой информации распространяется во многом не соответствующая действительности информация, — рассказал юрист компании «Спектр авто» дилерский центр «Ниссан» Александр Фадеев. —- Это касается и размера ущерба (он был завышен), и фактических обстоятельств. Но мы можем заверить, что денежные средства или имущество клиентов не похищено. Кроме того, мы активно сотрудничаем со следственными органами.



Насколько завышена сумма, а также подробности случившегося сотрудники автосалона не рассказывают. Ссылаются на интересы следствия.

Подставной инкассатор ограбил дилерский центр «Ниссан» на проспекте Фрунзе

Поиски преступника сейчас продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Автосалон тем временем работает в штатном режиме.



Накануне появилась информация, что неизвестный человек пришел в дилерский центр «Ниссан» на проспекте Фрунзе под видом инкассатора и похитил шесть миллионов рублей. Позже в интернете писали, что преступник, забравший деньги, вышел из автосалона и уехал на велосипеде. В руководстве компании это не подтвердили.

