«Всё было не так»: в ярославском автосалоне рассказали о дерзком ограблении
Очень странное ограбление произошло в ярославском автосалоне. Странное — потому что о нём ходит очень противоречивая информация. Будто бы целый мешок денег грабители увезли на велосипеде. Ну как-то трудно себе это представить. Чтобы разобраться в этой истории, журналисты 76.ru отправились в дилерский центр «Ниссан», где всё и произошло.
Сотрудники торгового зала автосалона предпочитают не говорить об этой теме, отправляют к руководству. А те, в свою очередь, говорят, что информация о случившемся не совсем достоверная. Но факт случившегося не опровергают.
— В средствах массовой информации распространяется во многом не соответствующая действительности информация, — рассказал юрист компании «Спектр авто» дилерский центр «Ниссан» Александр Фадеев. —- Это касается и размера ущерба (он был завышен), и фактических обстоятельств. Но мы можем заверить, что денежные средства или имущество клиентов не похищено. Кроме того, мы активно сотрудничаем со следственными органами.
Насколько завышена сумма, а также подробности случившегося сотрудники автосалона не рассказывают. Ссылаются на интересы следствия.
Поиски преступника сейчас продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Автосалон тем временем работает в штатном режиме.
Накануне появилась информация, что неизвестный человек пришел в дилерский центр «Ниссан» на проспекте Фрунзе под видом инкассатора и похитил шесть миллионов рублей. Позже в интернете писали, что преступник, забравший деньги, вышел из автосалона и уехал на велосипеде. В руководстве компании это не подтвердили.