Руки за спиной в наручниках: в Ярославской области посреди улицы скрутили мужчину
5 июля 2018 07:11
1 693 0
В Рыбинске полицейские скрутили мужчину прямо на улице. Ему надели наручники и повалили на землю. На месте происшествия также работали сотрудники ГИБДД. Прохожие, ставшие свидетелями этой картины, рассказали, что произошло. Как говорят очевидцы, по всей вероятности, правоохранители поймали наркоторговца.
— Были обычные полицейские, у машины, принадлежащей парню, был открыт багажник. Девушка описывала «имущество», а вторая стояла в спецформе «Эксперт», и были надеты перчатки, — рассказала очевидец Алина Мальянова.
По словам рыбинцев, задержанных было двое.
Фото: Илья Рунов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru