Задержанных было двое

В Рыбинске полицейские скрутили мужчину прямо на улице. Ему надели наручники и повалили на землю. На месте происшествия также работали сотрудники ГИБДД. Прохожие, ставшие свидетелями этой картины, рассказали, что произошло. Как говорят очевидцы, по всей вероятности, правоохранители поймали наркоторговца.



— Были обычные полицейские, у машины, принадлежащей парню, был открыт багажник. Девушка описывала «имущество», а вторая стояла в спецформе «Эксперт», и были надеты перчатки, — рассказала очевидец Алина Мальянова.



По словам рыбинцев, задержанных было двое.

