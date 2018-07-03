В середине июля палатки с арбузами появятся во всех районах Ярославля

Готовы к сезону арбузов? Власти Ярославля подготовились. Чтобы продавцы не стояли с дынями и арбузами возле каждой остановки, для них по городу выделили 65 специальных мест.

Первую палатку с бахчевыми культурами установили возле рынка на улице Чкалова.

— При поступлении продукции на рынок ветеринарные врачи и специалисты нашей лаборатории, которая располагается здесь же, производят забор проб каждой партии товара, — рассказал исполняющий обязанности директора Ленинского рынка города Ярославля Мамука Григалашвили. — Если продукция соответствует нормам, то эксперты выписывают заключение о реализации. В случаях превышения норм продукция к реализации не допускается.

В середине июля палатки начнут появляться во всех районах города. Мэр Ярославля Владимир Слепцов потребовал, чтобы во всех точках специалисты замеряли нитраты и уровень радиации бахчевых культур.

Как правильно есть арбуз, рассказали в Роспотребнадзоре.

