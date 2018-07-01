Был таксистом, стал мастером по маникюру
Был таксистом, стал мастером по маникюру

Мы продолжаем нашу серию материалов о мужчинах в необычных для себя профессиях. И сегодня мы расскажем вам о мастерах по маникюру. Казалось, уж куда более женская профессия. Но грубые мужские руки тоже умеют творить чудеса. Сначала клиентки пугались, а теперь уходят радостные. О том, как наши герои пришли в эту профессию, как работают с капризными клиентками и приносит ли это прибыль, читайте в нашем материале.

Геннадий Лобода, 34 года, в профессии 5 лет

Как пришёл в профессию

— Мы с женой долгое время работали в такси. Потом жена стала заниматься маникюром. А я так и продолжал таксовать. А вечером после работы заезжал за ней, чтобы домой отвезти. Первое время она задерживалась, потому что руку набивала, не всё получалось. А я брал типсы (искусственная основа ногтя. — Прим. ред.) и рисовал на них, — рассказывает Геннадий.

Однажды эти работы увидела клиентка жены и спросила: «А мне нарисовать сможете?» А жена в этот момент не успевала освободиться с другой клиенткой. Геннадий согласился. От него дама ушла довольная и стала рассказывать своим подругам. Жена предложила Геннадию: давай сделаем совместный бизнес?

Сначала тренировался на жене и маме
Сначала тренировался на жене и маме

— А у меня тогда заработок в такси был небольшой: тут 100 рублей, там 200. А здесь деньги хорошие. Я пораскинул мозгами и согласился, — говорит Геннадий.

Геннадий — мастер-самоучка. Он не проходил никакие курсы, все техники маникюра и наращивания осваивал сам.

«Сейчас палец мне откусит»

— Супруга мне показала основы, а дальше я сам. Сначала на ней тренировался, на маме, на сестре. Конечно, мужчине сложнее наработать базу. Клиентки побаиваются иди к мужчине. Ведь начинающий мастер по маникюру, пока руку набивает, делает где-то ошибки: тут где-то может поранить немного, тут где-то заденет ножницами. Так это девушки, а они всё аккуратнее обычно делают. Поэтому, идя к мужчине, клиентки воображали: «А он мне сейчас, наверное, палец откусит», — смеётся Геннадий.

Но шло время, клиентки всё прибавлялись. Каждая из них советовала Геннадия своим подругам. Сейчас от желающих отбоя нет, приходится и по выходным работать.

Каждая клиентка уходит довольная
Каждая клиентка уходит довольная

— Каждый клиент по-своему капризен. Но чтобы кому-то что-то не понравилось, такого не было. Все девушки уходят от меня довольными, — рассказывает Геннадий.

«Гена, что-то ты не мужским делом занимаешься»

Друзья, занимающиеся сугубо мужскими профессиями, сначала не понимали выбор Геннадия. Говорили ему: «Гена, что-то ты не мужским делом занимаешься».

— На это я им отвечал: «Мужчина должен зарабатывать». А у меня неплохо это получалось. У меня образование только 11 классов, мне достаточно сложно трудоустроиться. А тут я развиваюсь финансово. И я говорил: «Вы ещё мне завидовать будете». Так и получилось, — говорит Геннадий.

Наращивание и маникюр, по словам Геннадия, достаточно прибыльное дело. Несмотря на конкуренцию.

— Все затраты на оборудование быстро окупились. Да, могу признаться, я неплохо зарабатываю, — отвечает Геннадий.

Геннадий — мастер-самоучка
Геннадий — мастер-самоучка

Про ревность

А как же супруга Геннадия? Неужели не ревнует? Ведь её муж трогает чужих женщин за руки, а это достаточно интимный момент.

— Сначала было такое, ревновала. Но она у меня молодец, солнышко. Сейчас всё нормально, мы не ругаемся, — говорит Геннадий.

Игорь Пестриков, 41 год, в профессии 14 лет

Игорь тоже пришёл в профессию случайно. И тоже вслед за супругой. Раньше он работал в продажах, занимался ремонтом. Потом познакомился с девушкой, которая работала в этой структуре. Она не только делала наращивание и маникюр, но ещё и участвовала в конкурсах. Игорь ездил с ней по всей стране. Потом заинтересовался, взял кисть, типсы, попробовал сделать дизайн, и получилось. Затем Игорь и его девушка поженились и решили создать совместный бизнес. Супруга Игоря уже владела одним из первых в городе салонов. Впоследствии он стал самым популярным в городе.

Игорь в профессии уже 14 лет
Игорь в профессии уже 14 лет

Как пришёл в профессию

— Сначала я жене делал коррекцию, потом она не успевала с клиентками, просила взять их себе. Так постепенно стала появляться клиентская база. Сейчас, не спорю, есть спад, потому что конкуренция большая, но у меня есть клиентки, которые ко мне и по 10, и по 14 лет ходят, — рассказывает Игорь.

Игорь признаётся: владеет всеми технологиями наращивания и маникюра, он даже был победителем различных конкурсов.

 «Деньги не пахнут»

Сначала друзья не понимали выбор Игоря, подшучивали над ним, вопросы задавали разные. Но Игорь, к тому моменту прилично зарабатывавший этим ремеслом, показывал свои работы, рассказывал свои истории. И друзья меняли своё мнение, говоря: «Да, действительно, деньги не пахнут». Игорь начинал в то время, когда на страну обрушился кризис. Люди загибались, предприятия закрывались. А он построил дом, расширил салон и, можно сказать, ни в чем не нуждался. Игорь признаётся: у него чисто мужские интересы. Он так же пропадает на рыбалке, может всё сделать по ремонту.

Сначала девушки боялись брутального мастера
Сначала девушки боялись брутального мастера

Клиентки были в шоке

— Была история. Перед Новым годом друг звонит, говорит: «Жена не может никуда записаться». Я говорю: «Приводи ко мне». Девушка пришла напуганная, сидит, глазами хлопает. А я ещё и в татуировках весь. Я ей предлагаю: «Давай сейчас один палец сделаем, не понравится — уйдёшь, понравится — делаем дальше». А я на тот момент уже владел такими техниками, которые никто не делал. Она сидит, смотрит, выпучив глаза. Сразу успокоилась. Добрая стала, улыбка на лице, — с улыбкой вспоминает Игорь.

Первое время действительно девушки побаивались брутального мастера, было недоумение: как это, мужчина — мастер по маникюру? Но Игорь сразу же начинал располагать к себе клиенток. Первым делом начинал с ними разговаривать, рассказывать обо всём, что собирался делать с их пальчиками. А это располагало к себе.

— Да, помню, приходили, а их мужчина встречает. У них шок, ступор. Но уходили все радостные. Девчонки гламурные с накачанными губами ко мне всё время ходят и всегда говорят: «Супер», — рассказывает Игорь.

Среди клиентов Игоря много известных и влиятельных людей Ярославля: ведущие, актрисы Волковского театра, директора фирм, сотрудники мэрии.

Игорь владеет самыми сложными техниками 
Игорь владеет самыми сложными техниками 

 «Платить не буду!»

Недовольных клиенток Игорь тоже встречал. Но он таких распознавал сразу. Говорит: такие приходят за бесплатной услугой. Им всё делаешь правильно, а они губы надувают, говорят, что всё не так, и заявляют: «Платить не буду!»

— Был у меня случай. Приходит девушка, просто с улицы, никогда до этого у меня не была. Я три раза ей ногти переделывал, ей всё не нравилось. Она мне в конце заявляет: «Что у вас за отношение к клиентам? Я к вам больше не приду! И платить не собираюсь!» Я ей взял  все ногти обрезал и говорю: «До свидания. Можете идти». Она ушла, не скандалила. А смысл? — вспоминает Игорь.

Девушки в восторге от работ Игоря
Девушки в восторге от работ Игоря

Про ревность

Жена сначала Игоря ревновала, так же как и он её. Ведь к супруге Игоря и мужчины приходили, в том числе и на педикюр.

— Но потом мы с ней сели, поговорили, решили, что это просто работа. И дальше уже всё хорошо было, жили душа в душу. Клиентки со мной не заигрывали, все знали, что у меня жена за стенкой сидит, — вспоминает Игорь.

Сейчас Игорю уже 41 год. Он собирается освоить новую профессию — татуировщик. Но и своих клиенток он не бросит. Наоборот, осваивает новые техники маникюра и наращивания ногтей.

Ранее мы рассказывали о единственном в Ярославле мужчине, который заведует детским садиком.

Мужчины, которые делают маникюр