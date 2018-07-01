Был таксистом, стал мастером по маникюру

Мы продолжаем нашу серию материалов о мужчинах в необычных для себя профессиях. И сегодня мы расскажем вам о мастерах по маникюру. Казалось, уж куда более женская профессия. Но грубые мужские руки тоже умеют творить чудеса. Сначала клиентки пугались, а теперь уходят радостные. О том, как наши герои пришли в эту профессию, как работают с капризными клиентками и приносит ли это прибыль, читайте в нашем материале.



Геннадий Лобода, 34 года, в профессии 5 лет



Как пришёл в профессию



— Мы с женой долгое время работали в такси. Потом жена стала заниматься маникюром. А я так и продолжал таксовать. А вечером после работы заезжал за ней, чтобы домой отвезти. Первое время она задерживалась, потому что руку набивала, не всё получалось. А я брал типсы (искусственная основа ногтя. — Прим. ред.) и рисовал на них, — рассказывает Геннадий.



Однажды эти работы увидела клиентка жены и спросила: «А мне нарисовать сможете?» А жена в этот момент не успевала освободиться с другой клиенткой. Геннадий согласился. От него дама ушла довольная и стала рассказывать своим подругам. Жена предложила Геннадию: давай сделаем совместный бизнес?



Сначала тренировался на жене и маме

— А у меня тогда заработок в такси был небольшой: тут 100 рублей, там 200. А здесь деньги хорошие. Я пораскинул мозгами и согласился, — говорит Геннадий.



Геннадий — мастер-самоучка. Он не проходил никакие курсы, все техники маникюра и наращивания осваивал сам.



«Сейчас палец мне откусит»



— Супруга мне показала основы, а дальше я сам. Сначала на ней тренировался, на маме, на сестре. Конечно, мужчине сложнее наработать базу. Клиентки побаиваются иди к мужчине. Ведь начинающий мастер по маникюру, пока руку набивает, делает где-то ошибки: тут где-то может поранить немного, тут где-то заденет ножницами. Так это девушки, а они всё аккуратнее обычно делают. Поэтому, идя к мужчине, клиентки воображали: «А он мне сейчас, наверное, палец откусит», — смеётся Геннадий.



Но шло время, клиентки всё прибавлялись. Каждая из них советовала Геннадия своим подругам. Сейчас от желающих отбоя нет, приходится и по выходным работать.



Каждая клиентка уходит довольная

— Каждый клиент по-своему капризен. Но чтобы кому-то что-то не понравилось, такого не было. Все девушки уходят от меня довольными, — рассказывает Геннадий.



«Гена, что-то ты не мужским делом занимаешься»

Друзья, занимающиеся сугубо мужскими профессиями, сначала не понимали выбор Геннадия. Говорили ему: «Гена, что-то ты не мужским делом занимаешься».



— На это я им отвечал: «Мужчина должен зарабатывать». А у меня неплохо это получалось. У меня образование только 11 классов, мне достаточно сложно трудоустроиться. А тут я развиваюсь финансово. И я говорил: «Вы ещё мне завидовать будете». Так и получилось, — говорит Геннадий.



Наращивание и маникюр, по словам Геннадия, достаточно прибыльное дело. Несмотря на конкуренцию.



— Все затраты на оборудование быстро окупились. Да, могу признаться, я неплохо зарабатываю, — отвечает Геннадий.



Геннадий — мастер-самоучка

Про ревность



А как же супруга Геннадия? Неужели не ревнует? Ведь её муж трогает чужих женщин за руки, а это достаточно интимный момент.



— Сначала было такое, ревновала. Но она у меня молодец, солнышко. Сейчас всё нормально, мы не ругаемся, — говорит Геннадий.



Игорь Пестриков, 41 год, в профессии 14 лет



Игорь тоже пришёл в профессию случайно. И тоже вслед за супругой. Раньше он работал в продажах, занимался ремонтом. Потом познакомился с девушкой, которая работала в этой структуре. Она не только делала наращивание и маникюр, но ещё и участвовала в конкурсах. Игорь ездил с ней по всей стране. Потом заинтересовался, взял кисть, типсы, попробовал сделать дизайн, и получилось. Затем Игорь и его девушка поженились и решили создать совместный бизнес. Супруга Игоря уже владела одним из первых в городе салонов. Впоследствии он стал самым популярным в городе.



Игорь в профессии уже 14 лет

Как пришёл в профессию

— Сначала я жене делал коррекцию, потом она не успевала с клиентками, просила взять их себе. Так постепенно стала появляться клиентская база. Сейчас, не спорю, есть спад, потому что конкуренция большая, но у меня есть клиентки, которые ко мне и по 10, и по 14 лет ходят, — рассказывает Игорь.



Игорь признаётся: владеет всеми технологиями наращивания и маникюра, он даже был победителем различных конкурсов.



«Деньги не пахнут»

Сначала друзья не понимали выбор Игоря, подшучивали над ним, вопросы задавали разные. Но Игорь, к тому моменту прилично зарабатывавший этим ремеслом, показывал свои работы, рассказывал свои истории. И друзья меняли своё мнение, говоря: «Да, действительно, деньги не пахнут». Игорь начинал в то время, когда на страну обрушился кризис. Люди загибались, предприятия закрывались. А он построил дом, расширил салон и, можно сказать, ни в чем не нуждался. Игорь признаётся: у него чисто мужские интересы. Он так же пропадает на рыбалке, может всё сделать по ремонту.



Сначала девушки боялись брутального мастера

Клиентки были в шоке

— Была история. Перед Новым годом друг звонит, говорит: «Жена не может никуда записаться». Я говорю: «Приводи ко мне». Девушка пришла напуганная, сидит, глазами хлопает. А я ещё и в татуировках весь. Я ей предлагаю: «Давай сейчас один палец сделаем, не понравится — уйдёшь, понравится — делаем дальше». А я на тот момент уже владел такими техниками, которые никто не делал. Она сидит, смотрит, выпучив глаза. Сразу успокоилась. Добрая стала, улыбка на лице, — с улыбкой вспоминает Игорь.



Первое время действительно девушки побаивались брутального мастера, было недоумение: как это, мужчина — мастер по маникюру? Но Игорь сразу же начинал располагать к себе клиенток. Первым делом начинал с ними разговаривать, рассказывать обо всём, что собирался делать с их пальчиками. А это располагало к себе.



— Да, помню, приходили, а их мужчина встречает. У них шок, ступор. Но уходили все радостные. Девчонки гламурные с накачанными губами ко мне всё время ходят и всегда говорят: «Супер», — рассказывает Игорь.



Среди клиентов Игоря много известных и влиятельных людей Ярославля: ведущие, актрисы Волковского театра, директора фирм, сотрудники мэрии.



Игорь владеет самыми сложными техниками

«Платить не буду!»

Недовольных клиенток Игорь тоже встречал. Но он таких распознавал сразу. Говорит: такие приходят за бесплатной услугой. Им всё делаешь правильно, а они губы надувают, говорят, что всё не так, и заявляют: «Платить не буду!»



— Был у меня случай. Приходит девушка, просто с улицы, никогда до этого у меня не была. Я три раза ей ногти переделывал, ей всё не нравилось. Она мне в конце заявляет: «Что у вас за отношение к клиентам? Я к вам больше не приду! И платить не собираюсь!» Я ей взял все ногти обрезал и говорю: «До свидания. Можете идти». Она ушла, не скандалила. А смысл? — вспоминает Игорь.



Девушки в восторге от работ Игоря

Про ревность

Жена сначала Игоря ревновала, так же как и он её. Ведь к супруге Игоря и мужчины приходили, в том числе и на педикюр.



— Но потом мы с ней сели, поговорили, решили, что это просто работа. И дальше уже всё хорошо было, жили душа в душу. Клиентки со мной не заигрывали, все знали, что у меня жена за стенкой сидит, — вспоминает Игорь.



Сейчас Игорю уже 41 год. Он собирается освоить новую профессию — татуировщик. Но и своих клиенток он не бросит. Наоборот, осваивает новые техники маникюра и наращивания ногтей.



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