В фан-зоне места на трибунах и на искусственном газоне должно хватить на всех

Вчера завершились матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018. После игр Англия — Бельгия и Панама — Тунис стали известны все пары плей-офф.

Первый матч на выбывание пройдёт в Казани между Францией и Аргентиной 30 июня. 3 июля последняя игра плей-офф пройдет в Москве на стадионе «Спартак» между Колумбией и Англией.

Сборная России, которая впервые в своей истории вышла из группового этапа в плей-офф на чемпионате мира по футболу, сыграет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» против команды из Испании. Игра начнётся в пять часов вечера. В Ярославле вместе с друзьями можно посмотреть поединок на большом экране в фан-зоне. Она находится в культурно-выставочном комплексе «Вознесенский» на территории бывших казарм. Там будут и другие активности.

Российские болельщики впервые увидят игру своей национальной сборной в плей-офф мирового футбольного первенства

— Там установлены большой экран для трансляции, трибуны и постелен искусственный газон, на котором можно посидеть, — рассказали в мэрии Ярославля. — Для детей в фан-зоне есть семиметровые качели в виде футбольного мяча, также гостей будут развлекать ростовые куклы, работать инстапринтер, а ещё здесь проведут соревнования по киберспорту и кикеру.

Кстати, чиновники мэрии тоже ходят смотреть футбол сюда. Для них на газоне ставят специальные стульчики. Как там все проходит, можно посмотреть на примере нашей онлайн-трансляции, которую мы вели с матча Россия — Уругвай.

Посмотреть матч можно будет и в ярославских барах и кафе. В некоторых для болельщиков проводят специальные акции. А для тех, у кого совсем нет желания никуда идти, матч будут транслировать по Первому каналу.

В барах и кафе для болельщиков приготовили футбольные акции

Победитель пары Россия— Испания в четвертьфинале плей-офф ЧМ-2018 сыграет с лучшей командой пары Хорватия — Дания.

Российская сборная — участница четырёх чемпионатов мира: в 1994, 2002, 2014 и 2018 годах. Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Сергей Игнашевич — 121, лучший бомбардир сборной — Александр Кержаков (30 мячей). Главный тренер команды — Станислав Черчесов, назначенный на эту должность 10 августа 2016 года. На сегодняшний день сборная России в рейтинге ФИФА занимает 70-е место.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в России. Начиная с 1/8 финала команды играют друг с другом на выбывание по турнирной сетке. Встреча продолжается 90 минут и в случае ничейного счёта к игре добавляется дополнительное время в 2 тайма по 15 минут. А если и после 120 минут счёт будет равным, то начнётся серия пенальти.

Расписание матчей первого раунда плей-офф ЧМ-2018





30 июня

Франция — Аргентина (17:00, Казань).

Уругвай — Португалия (21:00, Сочи).

1 июля

Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»).

Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород).

2 июля

Бразилия — Мексика (17:00, Самара).

Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону).

3 июля

Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург).

Колумбия — Англия (21:00, Москва, «Спартак»).