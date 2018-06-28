Самостоятельно машина выехать не смогла

На Нефтестрое грузовик «Водоканала» застрял в яме, засыпанной после работ с трубами.



Фотографии машины выложили в группе «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» в социальной сети «ВКонтакте».



— Жители долгое время наблюдают за традиционными ежегодными раскопками перед лицеем № 86, — написали участники группы. — В прошлом году от раскопок пострадал лежачий полицейский, в этом году — служебный автомобиль.



Как рассказали в Водоканале, машина не провалилась, а застряла в гравии и не смогла самостоятельно выехать.



— После раскопок яму засыпали, — рассказали в пресс-службе «Водоканала». — Рабочие решили всё проверить, поехали по сырому гравию и застряли. Машину выдернул экскаватор.



На прошлой неделе в центре Ярославля колесом в яму провалился автомобиль. Водителю пришлось вызвать подмогу, чтобы вытащить машину.

