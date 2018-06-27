Детям нужны солнце и море!

Переломы, солнечные удары и ожоги, отравления едой и средствами для розжига – вот такой набор «неожиданностей» может ждать летом отдыхающих с детьми. Главный врач ярославской областная детской клинической больницы Марина Писарева рассказала нам, какие опасности таит в себе летний отдых, можно ли выезжать с маленькими детьми за границу и как сделать так, чтобы отдых не превратился в катастрофу.

Главный врач детской больницы

- Какие самые опасные заболевания подстерегают детей летом? И чем они опасны?



- Летом мы всегда боимся кишечных инфекций, аллергий, перегревов на солнце, солнечных ожогов, переохлаждений из-за долгого нахождения в воде. Любое заболевание опасно нарушением функций организма, длительным болезненным состоянием, длительным восстановлением и испорченным отдыхом, наконец. Ожог может сопровождаться повышением температуры тела, плохим общим состоянием. Переохлаждение чревато нарушением функций сердечно-сосудистой системы, воспалительными заболеваниями. Кишечные инфекции обычно протекают легко, но при несвоевременном лечении могут переноситься тяжело. Больше всего мы боимся за маленьких детей до трёх лет. Часто летом родители дают слабину, хотят накормить детей чем-нибудь вкусненьким: фруктами, ягодами или даже с общего стола. Если ребёнок никогда не пробовал клубники, а ему сразу дать килограмм, то могут быть проблемы. Не потому, что ребёнок не переносит клубнику, а потому что желудок просто не справился.



Главное не перекормить ребёнка ягодами

- Вы сказали о переохлаждении от долгого купания. А какая температура воды комфортна для ребёнка? Чтобы можно было купаться, сколько захочется?



- Все по-разному переносят, но детей, конечно, не стоит пускать в воду, которая ниже 22 градусов. Или это должны быть очень закаленные дети. В любом случае, какой бы температура ни была, злоупотреблять не стоит. Любому человеку. Потому что в воде могут возникнуть судороги. А также есть вероятность просто-напросто сгореть. Даже в нашей полосе мы рекомендуем надевать светлую одежду, головные уборы, солнечные очки. Детям очень опасно долгое пребывание на солнце, потому что у них очень нежная кожа. Кожу детей необходимо защищать от солнечных лучей и использовать солнцезащитные крема с высоким фактором защиты (более 30) с повторным нанесением после купания.



Летом не хочется вылезать из воды

Детская кожа очень нежная

- А народные методы в борьбе с ожогами помогают? Сметаной можно намазаться?



- Там скорее идёт эффект охлаждающий и смягчающий с учётом жирности и консистенции этого продукта. Но заживляющим и противовоспалительным эффектом сметана не обладает. Ожоги опасны тем, что это нарушение целостности кожного покрова, а когда появляются волдыри – это ещё и опасность присоединения инфекции. Главное – сохранить кожу чистой и неповреждённой. На такие случаи в аптечке всегда должен быть пантенол. При перегреве и ожогах у ребёнка должен быть постельный режим. Если он не хочет есть, лучше его не заставлять. А вот пить он должен обязательно.



Летом дети должны быть под присмотром

- С какими проблемами к вам чаще всего обращаются летом?



- Лето – это сезон шашлыков. К сожалению, дети, оставленные без присмотра, очень часто хватают яркие баночки с жидкостью для розжига, чтобы попробовать содержимое. Вообще детей привлекает всё яркое – это всевозможная бытовая химия. Это может привести не только к отравлениям, но и к ожогам языка, рта, а если дети успевают проглотить внутрь, то и пищевода. Здесь могут быть различные варианты исхода, вплоть до отказа функции почек. Ещё наши сезонные проблемы – это ролики, скейты, скутеры, квадроциклы, деревья, крыши.

- Лето – это ещё и укусы насекомых. А как понять, что у ребёнка есть аллергия и она протекает в тяжёлой форме и нужна помощь врача?



- Если это гипер реакция – большой волдырь, зудящий, долго не проходящий. Если так случается из раза в раз. Надо проходить обследование, чтобы поставить точный диагноз. Для облегчения состояния в таких ситуациях можно использовать местно «Фенистил» гель. Очень опасны укусы перепончатокрылых (ос, пчел), так как может развиться системная реакция. В нашем регионе мы можем повстречаться и с ядовитыми змеями (гадюки), в тяжелых реакциях могут развиваться коллапс и шок.



Укусы змей очень опасны

- Пожалуй, самые жаркие споры вызывает тема: «Можно ли вывозить маленького ребёнка за границу?». Вы как считаете?



- Нет запрета на то, чтобы вывозить ребёнка. Всё зависит от готовности родителей, от состояния мамы. Самое главное, что режим ребёнка поменяться не должен. Ну и наверное вывозить ребёнка на неделю не очень целесообразно из-за акклиматизации. Лучше всё-таки недели на две. Главное, что нельзя кардинально менять режим дня и продукты. Мы же больше боимся экзотических болезней, о которых раньше, может быть, даже не слышали. А сейчас с развитием туризма все эти инфекции попадают к нам, бороться с ними сложно. Мы сразу обращаем внимание на лихорадку, которая не спадает несколько дней, на то, что заболевание протекает нетипично, и нет видимого очага инфекции, нет эффекта от привычного лечения.



Детей нужно вывозить на море на две недели

- Что обязательно нужно с собой брать в аптечку?



- В аптечке должны быть антисептики: зелёнка, йод, перекись водорода, вата, бинты. Антигистаминные препараты, даже если у ребёнка нет аллергии. На отдыхе он может впервые столкнуться с какими-то растениями, насекомыми, продуктами. Адсорбенты – препараты, которые помогают бороться с расстройством желудка и отравлениями. Жаропонижающие и болеутоляющие средства и, конечно, средства от ожогов.



В поездку нужно брать все необходимые лекарства

- Нужно принимать летом витамины или всё необходимое можно получить из овощей и фруктов?



- Нет, не нужно. И вообще, если у ребёнка сбалансированное питание, то ему и в течение года не нужны витамины. Если только он не перенёс серьёзное заболевание. А так побольше овощей, фруктов и зелени. Зелень – это вообще кладезь всех полезных веществ и минералов. Естественно, если родители сами не едят эти продукты, то и ребёнок не будет. Потому что ребёнок копирует поведение и привычки родителей.

