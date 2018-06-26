Рабочие приступили к работам в сквере на улице Терешковой
Рабочие приступили к работам в сквере на улице Терешковой

В Ярославле рабочие приступили к работам в сквере на улице Терешковой. Там хотят построить беседку, пруд, поле для мини-футбола и детский городок, а ещё поставить много лавочек и посадить новые кустарники. Недавно городские власти презентовали горожанам проект благоустройства сквера.

— Выбран мной этот сквер был не случайно, — сказала глава Кировского и Ленинского районов города Ярославля Любовь Сурова. — Атмосфера этого места заставляет возвращаться сюда снова и снова. А вековой дуб — достопримечательность сквера — обладает невероятной энергией. Кроме того, это место притяжения большого числа детей и взрослых.

Изначально планировалось построить перед беседкой небольшой пруд, но позже его убрали из проекта
Изначально планировалось построить перед беседкой небольшой пруд, но позже его убрали из проекта

Многим горожанам понравилось, как здесь всё должно преобразиться. Но нашлись и недовольные. Местные жители и градозащитники выступили против работ в этом парке. Они категорически заявили, что делать здесь ничего нельзя.

— Готовится проект с беседкой, — объяснила градозащитница Елена Богданова. — Но местные жители против даже детских домиков в их дворах — подгулявший народ тут справляет нужду и прочие безобразия вытворяет. Так что и беседка им никакая не нужна.

Власти уверены, что обновлённый сквер придётся по душе горожанам
Власти уверены, что обновлённый сквер придётся по душе горожанам


Дело даже дошло до скандала — на одну из противниц благоустройства сквера глава Кировского и Ленинского районов написала заявление в полицию. Мол, та её оскорбила своим постом в социальной сети Facebook. В МВД заявление чиновницы отклонили, не найдя факта преступления.

Известно, что в благоустройство парка деньги вложил инвестор. Правда, кто он, сколько денег вложит в реконструкцию сквера и какую выгоду поимеет с этого, в мэрии не уточняют.

Кроме того, в территориальной администрации сообщили, что проект был немного изменён —

На благоустройство сквера деньги выделил инвестор, которого чиновники держат в тайне
На благоустройство сквера деньги выделил инвестор, которого чиновники держат в тайне

Тем временем прислушиваться к протесту местных жителей, выступающих против благоустройства сквера, никто не стал. Рабочие уже вышли на объект.

Накануне стало известно, как преобразятся парк «Нефтяник» и сквер около часовни Казанской Богоматери.