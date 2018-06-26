Рабочие приступили к работам в сквере на улице Терешковой

В Ярославле рабочие приступили к работам в сквере на улице Терешковой. Там хотят построить беседку, пруд, поле для мини-футбола и детский городок, а ещё поставить много лавочек и посадить новые кустарники. Недавно городские власти презентовали горожанам проект благоустройства сквера.



— Выбран мной этот сквер был не случайно, — сказала глава Кировского и Ленинского районов города Ярославля Любовь Сурова. — Атмосфера этого места заставляет возвращаться сюда снова и снова. А вековой дуб — достопримечательность сквера — обладает невероятной энергией. Кроме того, это место притяжения большого числа детей и взрослых.



Изначально планировалось построить перед беседкой небольшой пруд, но позже его убрали из проекта

Многим горожанам понравилось, как здесь всё должно преобразиться. Но нашлись и недовольные. Местные жители и градозащитники выступили против работ в этом парке. Они категорически заявили, что делать здесь ничего нельзя.



— Готовится проект с беседкой, — объяснила градозащитница Елена Богданова. — Но местные жители против даже детских домиков в их дворах — подгулявший народ тут справляет нужду и прочие безобразия вытворяет. Так что и беседка им никакая не нужна.

Власти уверены, что обновлённый сквер придётся по душе горожанам



Дело даже дошло до скандала — на одну из противниц благоустройства сквера глава Кировского и Ленинского районов написала заявление в полицию. Мол, та её оскорбила своим постом в социальной сети Facebook. В МВД заявление чиновницы отклонили, не найдя факта преступления.



Известно, что в благоустройство парка деньги вложил инвестор. Правда, кто он, сколько денег вложит в реконструкцию сквера и какую выгоду поимеет с этого, в мэрии не уточняют.



Кроме того, в территориальной администрации сообщили, что проект был немного изменён —

На благоустройство сквера деньги выделил инвестор, которого чиновники держат в тайне

Тем временем прислушиваться к протесту местных жителей, выступающих против благоустройства сквера, никто не стал. Рабочие уже вышли на объект.



Накануне стало известно, как преобразятся парк «Нефтяник» и сквер около часовни Казанской Богоматери.