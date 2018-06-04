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В центре Ярославля появится пруд с беседкой

4 июня 2018 15:50
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парк, Ярославль, сквер

Сквер на улице Терешковой в этом году ждут изменения. Проект преобразования парка выложила на своей странице в фейсбуке глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

— Выбран мной этот сквер был не случайно, — написала Любовь Сурова. — Атмосфера этого места заставляет возвращаться сюда снова и снова. А вековой дуб — достопримечательность сквера — обладает невероятной энергией. Кроме того, это место притяжения большого числа детей и взрослых. Совсем скоро он обретёт новую жизнь!

На благоустройство этого парка город денег не потратит.


— Этот сквер займёт достойное место среди других красивейших парков и скверов Кировского района с той разницей, что благоустроен он будет за счёт инвестора, а не за бюджетные средства, — написала Любовь Сурова.

В сквере появятся беседка, пруд, много лавочек и новых кустарников, поле для мини-футбола и детский городок.


В Ярославле сейчас Подзеленье переделывают в парк. Что там изменилось и почему перенесли открытие.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Любовь Сурова/facebook.com, Любовь Сурова/Facebook.com
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