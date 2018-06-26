Мужчина пропал во время купания

Сегодня утром в пруду Заволжского района очевидцы увидели тело мужчины. Они вызвали МЧС. Приехавшие спасатели констатировали смерть мужчины.



— Мужчина пропал два дня назад после того, как решил искупаться. Два дня его искали водолазы. Тело всплыло само. В правоохранительные органы позвонили очевидцы. По данному факту проводится проверка, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, мужчина внезапно пропал в прошлые выходные на Яковлевских прудах. Он ушёл купаться и не вернулся.

