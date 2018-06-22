Не вынырнул: на пруду в Заволжском районе спасатели ищут тело мужчины

Сейчас на Яковлевских прудах работают спасатели МЧС. Ищут тело мужчины.



— Нам поступил сигнал от женщины. Сказала, что её мужчина пошёл купаться и не вернулся. Проверяем, ищем тело, — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.



По предварительным данным, пара отдыхала на берегу в состоянии легкого опьянения.