Микроавтобус с пассажирами влетел в фуру на трассе: пятеро пострадавших
25 июня 2018 14:27
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На трассе М-8 произошло серьёзное ДТП: столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
— Знаю, что пятеро пострадавших, — пишет в паблике «Первый Ярославский автопортал» Ирина Чистякова.
На месте работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Известно что авария произошла в районе деревни Усолкино. Мы уточняем обстоятельства.
Позже стали известны подробности этой аварии - здесь разбилась легковушка, в которой ехала семья с маленькими детьми.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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