В аварии есть пострадавшие

На трассе М-8 произошло серьёзное ДТП: столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.



— Знаю, что пятеро пострадавших, — пишет в паблике «Первый Ярославский автопортал» Ирина Чистякова.



На месте работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Известно что авария произошла в районе деревни Усолкино. Мы уточняем обстоятельства.



Позже стали известны подробности этой аварии - здесь разбилась легковушка, в которой ехала семья с маленькими детьми.