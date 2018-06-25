Авария произошла на трассе Холмогоры в Даниловском районе Ярославской области

Стали известны подробности трагического ДТП, которое произошло сегодня около пяти часов утра в Даниловском районе Ярославской области. В районе деревни Усолкино на трассе «Холмогоры» столкнулись микроавтобус «Фольксваген» с пассажирами, грузовик с полуприцепом и легковой «Рено».



— В маршрутке и фуре из людей никто сильно не пострадал, — рассказали очевидцы аварии. — А вот людям из легковушки не повезло — удар был очень сильным.

Никто из пассажиров микроавтобуса сильно не пострадал

Как стало известно корреспондентам 76.ru, в «Рено» ехали родители со своими детьми. Причём они не местные, вероятно, отправились в путешествие. Мужчина, который сидел за рулём, от полученных травм погиб. А вот женщина и двое мальчиков — 3 и 7 лет — остались живы, но сильно пострадали. Им понадобилась помощь врачей.



Ещё одно страшное ДТП на трассе в Ярославской области произошло вчера. Там пострадали четверо взрослых и две маленькие девочки. Сейчас они все в больнице.

