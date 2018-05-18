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Ярославская градозащитница прорвалась на приём к губернатору, чтобы поговорить о мусоре
18 мая 2018 13:09
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Ярославская активистка Елена Богданова прорвалась на приём к губернатору. Женщина очень хотела обсудить с главой региона тему ввоза московского мусора в Ярославскую область. Ранее она публиковала в социальных сетях, что доехала до реки Нора, которая протекает рядом с полигоном «Скоково», и обнаружила в ней очень грязную, помутневшую воду.
— 14 мая, когда я снова была на реке, Нора обмелела, но на ручье с полигона был виден фильтрат, — говорит Елена Богданова. — Губернатор мне сказал, что в ближайшие дни сам поедет и осмотрит полигон, что полигон этот не соответствует критериям полигона и является свалкой. А ввоз мусора из Москвы — временная мера для предотвращения экологической катастрофы в Московской области.
После личной встречи с губернатором градозащитницу включили в группу активистов для обсуждения вопроса ввоза мусора и экологических проблем. Теперь Елена Богданова планирует дойти до ответственного заместителя председателя правительства Романа Колесова, который в цифрах представит картину: сколько отходов ввозится на полигон ежедневно.
Напомним, ранее чиновники заявили, что Москва будет привозить ежедневно до 500 тонн отходов на грузовиках.
Фото: Елена Богданова / Facebook.com
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