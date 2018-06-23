В воде из крана много вредных примесей

Жители Переславского района пожаловались в прокуратуру на ужасную воду, которая текла из крана.



— Вода из централизованной системы водоснабжения поступает в жилые дома в деревне Горки и селе Смоленское без предварительной очистки и не соответствует санитарным нормам по уровню железа, марганца и прочих примесей, — рассказали в прокуратуре.



Прокуратура подала в суд на администрацию Переславского муниципального района и потребовала обеспечить жителей качественной водой. Переславский суд не поддержал прокуроров, посчитав, что обеспечивать людей питьевой водой не входит в обязанности администрации. Но прокуроры дошли до Ярославского областного суда, который решил иначе. Теперь администрации Переславского района под контролем прокуратуры предстоит решить проблему с водой жителей деревни Горки и села Смоленское.



В апреле скандал разразился в Ростове. Жители города пили воду с навозом.

