Приставы переписали банкноты

Деньги, которые были вещественным доказательством по уголовному делу, ярославские приставы передали государству.



— Несколько лет назад группа людей, находящихся в Украине, вступили в сговор, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Мужчины, используя различные псевдонимы в интернете, решили организовать незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Одного из них задержали. Во время обыска в квартире у мужчины нашли свёрток с наркотиками и деньги — 500 рублей и 600 долларов США. Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Приставы переписали сторублёвые и стодолларовые купюры и отправили в счёт погашения штрафа.



В конце прошлого года приговор услышала банда наркоторговцев, поделившая Ярославль на сферы влияния.

