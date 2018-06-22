Ярославские следователи доказали вину соседа, убившего преподавателя ярославского университета. Жестокое убийство произошло в посёлке Некрасовское в прошлом июле.

Антонина Костина 20 лет проработала преподавателем

55-летняя Антонина Костина работала инженером на кафедре экономической теории в Ярославском государственном техническом университете. Этой работе она отдала 20 лет.

— Коллеги вспоминают о ней как об отзывчивом, добром и открытом человеке, — рассказывают в университете.

Антонину Костину искали волонтёры после того, как она пропала. Но нашли мёртвой в поле, куда её тело закопал сосед после убийства. Целый год следователи собирали доказательства и, наконец, воссоздали картину того страшного дня. Преподаватель застала 49-летнего соседа по участку, когда он готовил подлость для её дома. Началась ссора, которая закончилась гибелью женщины.

Суд приговорил убийцу к 6,6 годам колонии строгого режима.