Пятно разлилось по воде

Жительница Ярославля выложила видео, как на Которосли распласталось гигантское масляное пятно. Увидела она его 19 июня рядом с Толбухинским мостом. На видео заметно, что переливающаяся жижа стремительно льется из трубы прямо в реку. Мы созвонились с пресс-службой департамента охраны окружающей среды и природопользования, чтобы выяснить, в чем дело. О происшествии в департаменте узнали от портала 76.ru.



- Департамент охраны окружающей среды и природопользования направил обращение в ярославскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор для проверки фактов загрязнения водного объекта, — рассказал председатель комитета государственного экологического надзора департамента окружающей средыи природопользования Владимир Сафонов. — Процедура будет проходить в рамках федерального государственного надзора. Нужно брать пробу воды для проверки.